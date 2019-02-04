В аварии с маршруткой в Петербурге ранена девочка

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Ребенок, находившийся в маршрутке, получил ранения утром в понедельник, 4 февраля, в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД, в 10:40 мск водитель грузового автомобиля, выезжая с дворовой территории, не пропустил маршрутное такси, ехавшее по Московскому шоссе.

При столкновении в маршрутном такси вылетело стекло, осколками которого была легко ранена девочка 12−13 лет. Ей оказали помощь врачи скорой помощи.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 27 декабря 2018 года трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Кудрово на границе с Петербургом, где поезд протаранил маршрутку.

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