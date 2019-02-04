В Ульяновске предотвратили «угрозу взрыва» дома

Ульяновск, , 11:52 — REGNUM В Ульяновске прокуратура направит материалы проверки одного из многоквартирных домов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В надзорном ведомстве считают, что в доме по улице Карла Маркса, №33/2 предотвращена угроза взрыва и «массовой гибели людей», сообщается на сайте прокуратуры.

По итогам проверки было выявлено, что дымовентиляционные и вентиляционные каналы в зоне расположения ряда квартир указанного дома в нарушение закона выведены в чердачное помещение. При этом их оголовки заглушены и не имеют вывода в атмосферу через крышу.

«При таких обстоятельствах эксплуатация инфраструктурного оборудования в данных квартирах могла повлечь отравление бытовым газом не только их собственников, но и граждан, находящихся в соседних квартирах. Более того, в силу концентрации газа любой источник открытого огня неминуемо вызвал бы взрыв с обрушением капитальных перекрытий здания», — полагают в надзорном ведомстве.

Прокуратура считает, что «угроза массовой гибели людей» возникла из-за «незаконных действий должностных лиц» управляющей компании, регионального Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса и ряда коммерческих структур, проводивших в 2018 году капитальный ремонт крыши дома.

Управляющая компания устранила нарушения. Материалы прокурорской проверки будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст.238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц регионального Фонда ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в седьмом подъезде 12-подъездной десятиэтажки произошёл взрыв. Погибли 39 человек.