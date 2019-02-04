В Житомирской области задержали торговцев оружием

Новоград-Волынский, Украина, , 11:53 — REGNUM Сотрудники СБУ задержали в Житомирской области двух мужчин, которые пытались продать оружие, украденное из военной части, заявили в пресс-службе СБУ, сказано 4 января на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Клиентов злоумышленники искали среди знакомых и представителей местных криминальных кругов.

Мужчин задержали возле города Новоград-Волынский при попытке продажи двух автоматов, и пистолета с глушителем.

«Во время санкционированных следственных действий из схрона, оборудованного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли ещё два автомата, три пистолета, глушители и патроны разного калибра», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на руках у населения Украины находится от трёх до пяти миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия. По его мнению, такую массу оружия проще узаконить, чем изъять.

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