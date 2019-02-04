Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Школьник подорвался на полигоне российской военной базы в Таджикистане

Происшествия

На запретной территории девятиклассник собирал металлолом

Душанбе, 4 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  На военном полигоне Ляур в Таджикистане от взрыва старого снаряда погиб местный житель. Им оказался ученик девятого класса местной школы, который проник на запретную территорию военного объекта.

Пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана сообщает, что школьник собирал металлолом. Взрыв произошел, когда подросток ударил камнем по боеприпасу, пытаясь его разобрать.

В настоящее время ведется расследование.

Отметим, что полигон Ляур, который находится в 15 км от Душанбе, передан в пользование 201-й российской военной базе. Вход на военный объект запрещен.

«Комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами Республики Таджикистан выясняют обстоятельства гибели гражданского лица на территории военного полигона 201-й военной базы», отметили в Центральном военном округе министерства обороны РФ, куда структурно входит российская база, дислоцированная в Таджикистане.

Напомним, 201-я российская военная база — крупнейшее воинское соединение России за ее пределами. Соглашение от 2012 года предполагает присутствие объекта на территории Таджикистана до 2042 года.

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201-я российская военная база в Таджикистане
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