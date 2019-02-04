В Бердянске снова обрушился коллектор

Бердянск, Украина, , 11:30 — REGNUM В Бердянске Запорожской области произошёл повторный обвал коллектора, сообщило 3 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«В связи с обвалом с 19:00 прекращена централизованная подача воды в отдельных частях Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького)», — заявили в мэрии города.

По предварительным данным, без воды остались до 40 тыс. человек.

В районе Мелитопольского шоссе, где произошёл первый обвал свода коллектора, продолжают работать коммунальные службы. Они прокладывают новую пластиковую трубу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бердянске частично обвалился магистральный коллектор, который отводит 80% всех стоков города. На время ремонта от водоснабжения были отключены несколько районов Бердянска.

Читайте также: В Бердянске из-за аварии отключили от водоснабжения несколько районов