Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Бердянске снова обрушился коллектор

Происшествия

Без воды осталось около 40 тыс. человек

Бердянск, Украина, 4 февраля 2019, 11:30 — REGNUM  В Бердянске Запорожской области произошёл повторный обвал коллектора, сообщило 3 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«В связи с обвалом с 19:00 прекращена централизованная подача воды в отдельных частях Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького)», — заявили в мэрии города.

По предварительным данным, без воды остались до 40 тыс. человек.

В районе Мелитопольского шоссе, где произошёл первый обвал свода коллектора, продолжают работать коммунальные службы. Они прокладывают новую пластиковую трубу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бердянске частично обвалился магистральный коллектор, который отводит 80% всех стоков города. На время ремонта от водоснабжения были отключены несколько районов Бердянска.

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