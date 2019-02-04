Под Ростовом-на-Дону семья отравилась угарным газом: младенец погиб

Новошахтинск, Ростовская область, , 11:04 — REGNUM В Ростовской области многодетная семья отравилась угарным газом. Родители и двое несовершеннолетних детей госпитализированы, младенец не выжил. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 4 февраля, назначена доследственная проверка.

Инцидент произошёл в ночь на 4 февраля текущего года в Новошахтинске. Известно, что в частном доме, в котором проживала семья, было печное отопление. Состояние дымохода и систему вентиляции на пригодность к использованию оценили специалисты, в ближайшее время будут проведены дополнительные экспертизы.

Супружеская пара и два ребёнка 2009 и 2016 годов рождения находятся в больнице. Их госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Пятимесячный ребёнок скончался.

Следователи примут процессуальное решение, установив все обстоятельства, которые привели к трагедии.