Более 9 тыс. жителей Донбасса остались без электричества

Донецк, , 10:54 — REGNUM Более 5 тыс. жителей ЛНР и более 4,5 тыс. жителей ДНР остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службах МЧС ДНР и ЛНР, сказано 4 февраля на официальных сайтах организаций.

В ДНР произошла авария на двенадцати трансформаторных подстанциях:

«В Шахтёрске в микрорайоне Журавлевка ночью 4 февраля 2019 года были отключены 12 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остался 4521 абонент и девять социальных объектов», — сказано в сообщении.

Позже сотрудники коммунальных служб ДНР восстановили электроснабжение социально значимых объектов.

В ЛНР из-за обледенения высоковольтной линии электропередач без света остались жители населённого пункта Червонопартизанск:

«В результате аварийного отключения высоковольтной линии 110 кВ «ДСК — Краснопартизанск» без энергоснабжения остались 5156 абонентов Червонопартизанска», — заявили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Из-за другой, более мелкой аварии без света остались 173 абонента в посёлках Астахово, Рытиково и Иващенко, добавили в пресс-службе.

Напомним, в последние недели в Донбассе выпало много осадков, на дорогах образовалась наледь. Коммунальные службы ДНР и ЛНР чистят снег на дорогах и помогают застрявшим водителям.