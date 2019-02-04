Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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ДТП в Уганде: есть жертвы

Происшествия

Более 30 человек пострадали

Кампала, 4 февраля 2019, 10:43 — REGNUM  Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Накасонгола в Уганде. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Дорожный полицейский на месте преступления на условиях анонимности рассказал, что 20 человек получили травмы, а четверо погибли в ДТП 3 февраля.

По словам Пола Кангаве, представителя полиции по области Саванна, ДТП произошло после превышения скорости автобусом. Он перевернулся несколько раз на участке дороги Намайонджо, это один из самых опасных участков трассы Кампала-Гулу.

Однако позже в полиции появилась информация о том, что более 30 человек пострадали.

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Дорожно-транспортные происшествия
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