ДТП в Уганде: есть жертвы

Кампала, , 10:43 — REGNUM Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Накасонгола в Уганде. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Дорожный полицейский на месте преступления на условиях анонимности рассказал, что 20 человек получили травмы, а четверо погибли в ДТП 3 февраля.

По словам Пола Кангаве, представителя полиции по области Саванна, ДТП произошло после превышения скорости автобусом. Он перевернулся несколько раз на участке дороги Намайонджо, это один из самых опасных участков трассы Кампала-Гулу.

Однако позже в полиции появилась информация о том, что более 30 человек пострадали.