В Тюменской области спасли на трассе девять граждан Киргизии

Тюмень, , 10:48 — REGNUM Сильные морозы в Тюменской области продержатся до 10 февраля. Минувшая неделя показала, что тюменцы продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности, используя для обогрева печи и электрооборудование. Автомобилисты по-прежнему проявляют беспечность, отправляясь в морозы в дальний путь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

За минувшую неделю, с 28 января по 3 февраля, в Тюменской области произошло 80 пожаров, связанных с эксплуатацией электрооборудования и печей. Семь человек получили травмы.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 39 раз: оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, обогрев водителя и двигателя автомобиля, отключение аккумуляторной батареи, смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части.

При понижении температуры до 30 градусов ниже нуля в боевой расчёт спасателей вводится мобильный пункт обогрева, предназначенный для оказания помощи движущимся по федеральных трассах автомобилистам. Так, 31 января на территории Уватского района довелось спасать девять жителей Киргизии, которые поехали на свадьбу к родственнику и заглохли по дороге. Из беды их выручила сотовая связь. Спасатели получили сигнал о сломанном на трассе микроавтобусе — вышел из строя генератор, аккумулятор сел. К месту происшествия был направлен подвижный пункт обогрева. Людей спасли, автотранспорт эвакуировали.

«Если у вас есть возможность перенести поездку на более поздний срок, желательно так и поступить. Если такой возможности нет, то обязательно возьмите с собой дополнительный комплект теплой одежды. Это поможет не замёрзнуть, пока к вам спешит помощь», — обратился к тюменцам заместитель начальника 23-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Корытов.

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