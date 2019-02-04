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Украинские пограничники пресекли попытку вывезти взрывчатку из Донбасса

Происшествия

Изъяты две тротиловые шашки

Гнутово, Украина, 4 февраля 2019, 10:23 — REGNUM  На пункте пропуска «Гнутово» между Украиной и Донбассом сотрудники пограничной службы Украины задержали мужчину, у которого нашли взрывчатку, заявили в пресс-службе «Операции объединённых сил» (ООС), сказано на странице ООС в социальной сети Facebook.

По словам пограничников, житель Мариуполя утром въехал в Донбасс, а во второй половине дня возвращался обратно:

«Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры сектора контрразведки УВВБ Донецко-Луганского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ, действующих в зоне ООС, обнаружили скрытые под задним сиденьем две тротиловые шашки весом 400 г.», — сказано в сообщении.

Водителя задержали, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ задержали жителя Северодонецка, который продал несколько тротиловых шашек, патроны и пытался сбыть три гранатомёта.

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