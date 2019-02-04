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Во Владимирской области грузовик столкнулся с автобусом: трое погибших

Происшествия

Автобус с 14 пассажирами следовал по маршруту Чебоксары — Москва

Судогда, Владимирская область, 4 февраля 2019, 10:12 — REGNUM  В Судогодском районе Владимирской области на 214-м километре трассы М-7 4 февраля столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, в аварии погибли три человека, ещё шесть пострадали.

Сообщение о ДТП спасателям поступило в 01:52 4 февраля. Грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который выполнял частный рейс Чебоксары — Москва. В автобусе находились 15 человек — пассажиры и водитель.

По предварительной информации в результате ДТП погибли три человека, ещё шесть пострадали. Детей среди них не было. Пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира. Пассажиров, автобуса, которые не пострадали, разместили в стационарном пункте обогрева.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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