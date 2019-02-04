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ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Соледар, ДНР, 4 февраля 2019, 10:03 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР 15 раз, выпустив 39 единиц боеприпасов, сообщили 4 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили пять мин из 82-мм миномёта, а также применили АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении вооружённые формирования Украины один раз использовали гранатомёт АГС и пять раз — крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили две мины из 82-мм миномёта, применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская), Набережное, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв и разрушений вследствие обстрелов ДНР не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ 17 раз открывали огонь по территории ДНР. В общей сумме они выпустили 186 единиц боеприпасов.

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Напомним, в феврале 2015 года Украина подписала Минские соглашения, которые призваны урегулировать военный конфликт в Донбассе. За четыре года ВСУ не продвинулись дальше первого пункта — не обеспечили устойчивое перемирие вдоль всей линии соприкосновения.

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Война в Донбассе
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