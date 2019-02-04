Пропавшими без вести после прорыва дамбы в Бразилии остаются 212 человек

Брумадинью, Бразилия, , 10:07 — REGNUM Число погибших при прорыве дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс достигло 121, передает канал TeleSur 4 февраля.

В списках пропавших без вести значатся 212 человек. По сообщению местных властей, опознаны тела 107 жертв. В населенном пункте Брумадинью продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы произошел 25 января. Задержаны несколько предполагаемых виновников трагедии, в том числе сотрудники горнодобывающей компании Vale, эксплуатировавшей дамбу.

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