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Вулкану Карангетанг в Индонезии присвоен тритий уровень опасности

Происшествия

Жителям запрещено приближаться к вулкану ближе чем на 2,5 – 3 км

Вулкану Карангетанг в Индонезии присвоен тритий уровень опасности
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Вулкан Карангетанг

Джакарта, 4 февраля 2019, 10:05 — REGNUM  В центре вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий заявили, что активность вулкана Карангетанг в индонезийской провинции Северный Сулавеси продолжается, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что лавовый поток удлинился до 2 500 метров.

«Материал продолжает накапливаться, и мы опасаемся, что в любое время произойдет лавина», — заявил представитель центра вулканологии Деви Инсан Камиль.

Сообщается, что вулкану присвоен тритий уровень опасности, подъездные пути временно закрыты, жителям запрещено приближаться к вулкану ближе чем на 2,5 — 3 км.

Напомним, активность вулкана Карангетанг началась с января 2019 года.

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