Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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На украинской границе с Румынией задержан грузовик с сигаретами

Происшествия

Контрабанду спрятали в обшивке прицепа

На украинской границе с Румынией задержан грузовик с сигаретами
Иллюстрация: Dpsu.gov.ua
Конфискованные контрабандные сигареты

Мукачево, Украина, 4 февраля 2019, 09:31 — REGNUM  Пограничники Мукачевского отряда задержали на границе с Румынией автомобиль, в котором которого было спрятано более 20 тыс. пачек сигарет, заявили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, сообщил официальный сайт ведомства.

«Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз искусственных оболочек для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет», — сказано в сообщении.

Транспортное средство было изъято, задержан 43-летний водитель автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Жёлтые Воды правоохранители внезапно обнаружили подпольную фабрику, которая производила около 12 млн. пачек сигарет в месяц.

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Контрабанда и борьба с ней
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