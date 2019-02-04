На украинской границе с Румынией задержан грузовик с сигаретами

Мукачево, Украина, , 09:31 — REGNUM Пограничники Мукачевского отряда задержали на границе с Румынией автомобиль, в котором которого было спрятано более 20 тыс. пачек сигарет, заявили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, сообщил официальный сайт ведомства.

«Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз искусственных оболочек для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет», — сказано в сообщении.

Транспортное средство было изъято, задержан 43-летний водитель автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Жёлтые Воды правоохранители внезапно обнаружили подпольную фабрику, которая производила около 12 млн. пачек сигарет в месяц.

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