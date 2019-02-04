Под Петербургом мужчина взял в заложники сотрудников скорой помощи

п. Мурино, Ленинградская область, , 09:27 — REGNUM Новый случай агрессии в отношении медиков произошел в петербургском регионе. Сотрудники скорой помощи оказались в заложниках у неадекватного мужчины, помочь жене которого они прибыли. Это произошло в понедельник, 4 февраля, около 01:00 в примыкающем к Петербургу поселке Мурино Всеволожского района.

«32-летний гражданин, угрожая ножом, не выпускал из квартиры женщину-фельдшера и медбрата неотложной скорой помощи, прибывших для оказания медицинской помощи его 44-летней супруге», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Получив сообщение о происходящем, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля пьяный житель Санкт-Петербурга избил врача скорой помощи, прибывшего для оказания помощи его жене, ударив медика кулаком в лицо.

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Ранее, 14 января 2019 года, в квартире дома по улице Куйбышева в Петербурге мужчина незаконно удерживал женщину, врача скорой помощи, закрыв входную дверь на замок и не давая медику выйти. Он угрожал физической расправой, требуя вылечить его мать. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

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28 декабря 2018 года на набережной реки Мойка неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи.

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12 декабря 2018 года около шести часов утра 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой помощи на Думской улице в центре Петербурга.

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25 декабря того же года в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, обратившийся за медпомощью в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов во врача медучреждения. Женщину госпитализировали с ранениями. Мужчина покончил с собой.

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