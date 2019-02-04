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В Югре за избиение водителя осуждён инспектор ГИБДД

Происшествия

Полицейский также лишён права занимать должности в правоохранительных органах

Нижневартовск, Югра, 4 февраля 2019, 09:05 — REGNUM  В Югре госавтоинспектор получил четыре года условного срока за избиение автомобилиста. Кроме того, полицейский лишён права занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Судом установлено, что инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД РФ по городу Нижневартовску в декабре 2017 года, находясь на участке автодороги «Нижневартовск-Стрежевой» в Нижневартовском районе, умышленно нанёс водителю транспортного средства удары в область живота и по руке.

Госавтоинспектор признан виновным по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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