На Урале «Невьянский водоканал» оштрафован за загрязнение реки Нейва

Невьянск, Свердловская область, , 09:00 — REGNUM В Свердловской области в отношении муниципального унитарного предприятия (МУП) «Невьянский водоканал» возбуждены административные производства за нарушение требований к охране природных объектов и использование водоёма без соответствующих документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По результатам проверки и лабораторного анализа в составе сточных вод выпуска с очистных сооружений в реку Нейва обнаружены загрязняющие вещества: медь, нитраты, фосфат-ион, биохимические потребления кислорода, взвешенные вещества, нефтепродукты в количестве, превышающем нормативы в несколько раз», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорные органы направили в суд исковое заявление с требованием к МУП «Невьянский водоканал» получить разрешение на сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, а по результатам рассмотрения административных дел предприятию назначен штраф в размере 13 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее Свердловская область возглавила антирейтинг регионов России по экологическому состоянию водоёмов и воды. Данные были опубликованы Минприроды России по результатам десятилетнего мониторинга (с 2007 по 2017 годы).

Напомним, что экологические проблемы есть и на других водоёмах Свердловской области. Так жители города Ивдель жаловались на качество воды в одноимённой реке, из которой ведётся водозабор для города. Также жители Нижнего Тагила жаловались на качество воды из-под крана в летний период. На данный момент установлено, что проблемы возникают из-за сезонного цветения сине-зелёных водорослей в Черноисточинском пруду, откуда ведётся водозабор для обеспечения водой нескольких крупных районов города.

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