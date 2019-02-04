Алтайский автоперевозчик отказался работать в мороз

Барнаул, , 08:42 — REGNUM Барнаульский автовокзал в связи с сильными морозами отменил более 40 рейсов. Согласно уведомлению, опубликованному на сайте предприятия, в течение двух ближайших дней — 4 и 5 февраля 2019 года — пассажиры не смогут добраться общественным транспортом в Томск, Новосибирск, Горно-Алтайск и в десятки населённых пунктов Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные холода пришли в Алтайский край в конце прошлой недели. По данным синоптиков, с 4 по 8 февраля ожидается понижение температуры воздуха до — 35, — 40˚С (местами до — 45˚С).

На дорогах края осуществляется патрулирование, организованы передвижные тепловые пункты для обогрева водителей.

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