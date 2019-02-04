Понедельник, 4 Февраля 2019 года
08:49:34 МСК

Алтайский автоперевозчик отказался работать в мороз

Происшествия

Отменены более 40 рейсов

Барнаул, 4 февраля 2019, 08:42 — REGNUM  Барнаульский автовокзал в связи с сильными морозами отменил более 40 рейсов. Согласно уведомлению, опубликованному на сайте предприятия, в течение двух ближайших дней — 4 и 5 февраля 2019 года — пассажиры не смогут добраться общественным транспортом в Томск, Новосибирск, Горно-Алтайск и в десятки населённых пунктов Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные холода пришли в Алтайский край в конце прошлой недели. По данным синоптиков, с 4 по 8 февраля ожидается понижение температуры воздуха до — 35, — 40˚С (местами до — 45˚С).

На дорогах края осуществляется патрулирование, организованы передвижные тепловые пункты для обогрева водителей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтай идут морозы, дороги уже патрулируют

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить