Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9

Южно-Сахалинск, , 08:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Курильских островов в Тихом океане, об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, подземные толчки были зафиксированы 4 февраля в 14:51 по местному времени (06:51 мск). Эпицентр находился в 76 км от острова Симушир на глубине 79 км. Тревога цунами не объявлялась.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в городе Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Толчки также чувствовались в ряде городов, жертв и пострадавших зафиксировано не было.

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