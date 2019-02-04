На Байкале обнаружен затонувший катер «Скорпион»

Иркутск, , 08:30 — REGNUM Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) обнаружили катер «Скорпион», затонувший на Байкале 25 ноября 2018 года. Как сообщается на сайте БПСО, судно обнаружилось на глубине 215 метров в четырёх километрах от мыса Зундуки Ольхонского района Иркутской области.

Определить точные координаты «Скорпиона» удалось с помощью зонда и беспилотного подводного аппарата Falcon. Погибших не обнаружено.

«Силами БПСО катер поднять не представляется возможным, в настоящее время для дальнейших мероприятий информация передается в Следственный комитет и в Восточно-Сибирское речное пароходство», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года около 23 часов по местному времени в районе мыса Зундуки в акватории озера Байкал в результате штормового ветра пропала связь с катером «Скорпион», на борту которого находились четверо человек. О происшествии родственникам успел сообщить по телефону один из пострадавших, но больше мужчина не выходил на связь.

Спустя некоторое время на берегу были найдены тела только двоих мужчин. О судьбе двух других пассажиров ничего не известно. Тогда из-за погодных условий поиски пришлось прекратить, но позднее на берегу пролива Малое Море у острова Ольхон местные жители наткнулись на спасательные круги, газовый баллон и спасательный плот.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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