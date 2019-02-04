В Тюмени сгорел мебельный цех

Тюмень, , 08:16 — REGNUM В Тюмени сгорел крупный ангар, где располагались мебельный цех и склад. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар произошёл 3 февраля в 20:18 по местному времени (18:18 мск) на ул. Дамбовская в городе Тюмени в складском здании. К месту происшествия были направлены 52 человека личного состава и 19 единиц спецтехники МЧС. Сотрудникам ДПС во время тушения пожара пришлось перекрыть дорожное движение. Локализовать возгорание удалось в 22:23, ликвидировать — в 23:37.

Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.