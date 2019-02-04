Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике достигло 125

Пачука-де-Сото, Мексика, , 08:09 — REGNUM Список жертв взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго продолжает пополняться: 3 февраля в нем значатся 125 человек, передает канал TeleSur со ссылкой на сообщение местных властей.

Скончались уже 56 человек из числа госпитализированных, 23 продолжают лечение от ожогов второй и третьей степени. Выписаны 2 человека. Всего в больницы сразу после взрыва поступил 81 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на трагедию пообещал принять меры социальной помощи для бедных семей, вынужденных воровать топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар на трубопроводе произошли 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан. Согласно заявлению государственной компании Pemex, в этом месте была произведена незаконная врезка для кражи горючего.

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