СМИ: удовлетворен первый иск после гибели ансамбля им. Александрова

Кемерово, , 08:04 — REGNUM Суд частично удовлетворил первый иск к министерству обороны РФ в связи с катастрофой направлявшегося в Сирию Ту-154 — дочь артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Юрия Новокшанова потребовала от ансамбля и военного ведомства компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также пожизненную выплату в размере 22 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

Летом прошлого года суд отказал Ладе Шульгиной (до замужества Новокшановой) во взыскании ей компенсации. Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу.

«Коллегия судей Кемеровского облсуда «с учётом требования разумности и справедливости» иск удовлетворила частично, взыскав с Минобороны РФ 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу Лады Шульгиной» , — пишет издание.

Отмечается, что ответчики указали в суде, что Лада Шульгина замужем и имеет постоянный источник дохода. Представитель прокуратуры отметил, что истица не проживала со своим отцом и они крайне редко общались.

Член Совета при председателе Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго заявил, что взыскания морального вреда с владельцев авто‑ и железнодорожного транспорта — обычное делое, а вот «для авиакатастрофы — это уникальная ситуация». Насколько известно Корчаго, подобные иски к Минобороны после катастрофы в Сочи не подавались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи намеревались взыскать со страховщиков компенсации по международным нормами.

Напомним, самолёт Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года — через несколько секунд после вылета из аэропорта Адлера. Всего в авиакатастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа: на борту находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они летели в Сирию на новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим.

В середине июня 2018 года семьи погибших подали иск в Высокий суд Лондона к группе СОГАЗ, выступавшей страховщиком пассажиров, и её партнеру MS Amlin.

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