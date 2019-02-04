СМИ: удовлетворен первый иск после гибели ансамбля им. Александрова

Кемерово, 4 февраля 2019, 08:04 — REGNUM Суд частично удовлетворил первый иск к министерству обороны РФ в связи с катастрофой направлявшегося в Сирию Ту-154 — дочь артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Юрия Новокшанова потребовала от ансамбля и военного ведомства компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также пожизненную выплату в размере 22 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Летом прошлого года суд отказал Ладе Шульгиной (до замужества Новокшановой) во взыскании ей компенсации. Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу.
Отмечается, что ответчики указали в суде, что Лада Шульгина замужем и имеет постоянный источник дохода. Представитель прокуратуры отметил, что истица не проживала со своим отцом и они крайне редко общались.
Член Совета при председателе Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго заявил, что взыскания морального вреда с владельцев авто‑ и железнодорожного транспорта — обычное делое, а вот «для авиакатастрофы — это уникальная ситуация». Насколько известно Корчаго, подобные иски к Минобороны после катастрофы в Сочи не подавались.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи намеревались взыскать со страховщиков компенсации по международным нормами.
Напомним, самолёт Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года — через несколько секунд после вылета из аэропорта Адлера. Всего в авиакатастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа: на борту находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они летели в Сирию на новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим.
В середине июня 2018 года семьи погибших подали иск в Высокий суд Лондона к группе СОГАЗ, выступавшей страховщиком пассажиров, и её партнеру MS Amlin.
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