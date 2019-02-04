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Мороз стал причиной отмены посадки самолета в Красноярске

Происшествия

Он прилетит в Красноярск, как только потеплеет

Мороз стал причиной отмены посадки самолета в Красноярске
Yokota Air Base
Снег на взлетной полосе

Красноярск, 4 февраля 2019, 08:01 — REGNUM  В красноярском аэропорту из-за сильного мороза отменена посадка самолета из «Шереметьево». Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе аэропорта города Красноярска.

«Из-за морозов не сел один самолет. Это «Аэрофлот» из «Шереметьево». Сейчас в «Толмачево». В Красноярск прилетит, как только станет теплее — выше 40 градусов», — сообщает источник в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что другие задержки и отмены рейсов не связаны с погодой.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Токио Boeing 787 из-за обледенения взлетно-посадочной полосы выкатился за ее пределы.

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Авиапроисшествия
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