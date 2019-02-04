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28 человек погибли при кораблекрушении у Багамских островов

Происшествия

Еще 17 человек сумели самостоятельно добраться до суши

Нассау, 4 февраля 2019, 07:45 — REGNUM  28 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Багамских островов, передает канал TeleSur.

Судно с мигрантами с острова Гаити затонуло у побережья Багамских островов 2 февраля. Первыми тревогу подняли местные жители, обнаружившие тела четверых погибших. Королевские силы обороны Багамских островов (RBDF) при помощи береговой охраны США провели поисково-спасательную операцию.

3 февраля на одном из островов архипелага были найдены живыми 17 пассажиров судна, сумевшие спастись. Пострадавшие были направлены в больницы, после чего ими займутся миграционные службы.

По данным RBDF, с начала 2019 года почти 300 мигрантов с Гаити были перехвачены в результате морских операций. Все они были возвращены в родную страну.

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Кораблекрушения
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