В результате пожара в Астане погибли пятеро детей

Астана, , 07:37 — REGNUM В результате пожара временного строения на территории жилого дома в Астане погибли пятеро детей, сообщает 4 февраля агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел республики.

Сообщение о пожаре поступило 4 февраля в 2 часа 34 минуты (3 февраля в 23 часа 34 минуты по Москве). Площадь возгорания составила 30 кв. метров с последующим обрушением кровли площадью 25 кв. метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела детей 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в результате пожара в частном жилом доме в Кызыл-Орде из-за отравления угарным газом погибли трое детей. В доме произошло возгорание мебели и потолочного перекрытия.

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