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В общежитии иркутского вуза изнасиловали студента

Происшествия

Происходящее фиксировали на видео

Иркутск, 4 февраля 2019, 07:14 — REGNUM  Полиция Братска (Иркутская область) начала проверку заявления студента одного из местных вузов, который утверждает, что стал жертвой студентов-старшекурсников. По данным сайта «Город», действия сексуального характера в отношении своего ровесника — соседа по общежитию — трое старшекурсников осуществили в январе 2019 года. Происходящее фиксировали на видео.

По некоторым данным, подобные издевательства происходили и ранее, злоумышленники вымогали деньги и кредиты, унижали.

«Есть вероятность, что факт сексуального насилия также был не единственным. Все события происходили на территории общежития. По неподтвержденной информации, подозреваемые задержаны», — отмечают иркутские журналисты.

Утверждается, что все участники событий учатся в Братском государственном университете и проживают в общежитии данного вуза.

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Изнасилования
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