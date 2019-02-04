В общежитии иркутского вуза изнасиловали студента

Иркутск, , 07:14 — REGNUM Полиция Братска (Иркутская область) начала проверку заявления студента одного из местных вузов, который утверждает, что стал жертвой студентов-старшекурсников. По данным сайта «Город», действия сексуального характера в отношении своего ровесника — соседа по общежитию — трое старшекурсников осуществили в январе 2019 года. Происходящее фиксировали на видео.

По некоторым данным, подобные издевательства происходили и ранее, злоумышленники вымогали деньги и кредиты, унижали.

«Есть вероятность, что факт сексуального насилия также был не единственным. Все события происходили на территории общежития. По неподтвержденной информации, подозреваемые задержаны», — отмечают иркутские журналисты.

Утверждается, что все участники событий учатся в Братском государственном университете и проживают в общежитии данного вуза.