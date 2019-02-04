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В Эфиопии скончался «воскресший» два месяца назад мужчина

Происшествия

«На этот раз он точно умер», — сообщает работник кладбища

Аддис-Абеба, 4 февраля 2019, 07:13 — REGNUM  Гражданин Эфиопии, «воскресший» два месяца назад во время своих похорон, скончался, сообщает BBC Swahili.

Хирпа Негеро из Эфиопии после его смерти в ноябре 2018 года положили в гроб, однако через несколько часов во время похорон мужчины жители деревни услышали стук из гроба.

«Я услышал, как кто-то плачет. Мне не хватало воздуха, я пытался освободиться. Я был очень слаб, я не мог говорить», — вспоминал Хирпа свои похороны.

Работник кладбища Этана Керпа рассказал, что люди были шокированы и отбежали от гроба. Хирпа освободился сам. Похороны превратились в праздник.

«Я похоронил больше 50 или 60 человек. Я никогда не видел ничего подобного. Он действительно выглядел мертвым», — рассказал Керпа.

Работники кладбища похоронили скончавшегося Хирпа 31 января, мужчина умер 30 января.

«На этот раз он точно умер, он долго болел», — сообщил Керпа.

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