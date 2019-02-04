Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Китая

Урумчи, Китай, , 06:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в городе Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC), передает агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы около 5:54 по местному времени 2 февраля. Эпицентр залегал по координатам 46,73 градусов северной широты и 83,34 градусов восточной долготы на глубине 16 км.

Множество домов в деревне Кижбейт, в 30 км от эпицентра — городке Каха, были повреждены. Толчки также чувствовались в целом ряде городов, однако жертв и пострадавших зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Тайваня 30 января было также зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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