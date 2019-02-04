Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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На востоке Москвы три человека погибли в гараже

Происшествия

Предположительно, погибшие ремонтировали автомобиль и отравились угарным газом

Москва, 4 февраля 2019, 05:51 — REGNUM  Тела трех человек обнаружены на территории гаражного комплекса на Краснобогатырской улице в Москве. Об этом 4 февраля сообщает «Лайф».

Двоих мужчин и женщину нашел мертвыми сторож, обходивший гаражи. Тела находились в одном из боксов.

Предположительно, погибшие ремонтировали автомобиль в закрытом помещении и отравились угарным газом. Не исключено, что они употребляли спиртное. Инцидентом занимаются следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобная трагедия произошла в Ростове-на-Дону. В конце января там были найдены мертвыми два подростка. Предположительно, они пытались согреться, сидя в гараже в салоне машины.

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Отравления угарным газом
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