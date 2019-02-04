Из лондонского «Хитроу» выкрали ястреба Майло

Лондон, , 05:34 — REGNUM Похищен ястреб по кличке Майло, охранявший лондонский аэропорт «Хитроу» от других птиц. Об этом сообщает The Sun.

Хищную птицу украли вечером 31 января, инцидент запечатлели камеры наблюдения. В кадр попали трое мужчин, которые разбили стекло автомобиля и вытащили находившуюся там птицу. Хозяйка ястреба в это время отошла в отель для регистрации.

Женщина беспокоится за состояние птицы. Она пообещала за её возвращение тысячу фунтов стерлингов (около $1,3 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в один из американских аэропортов приняли собаку, которая должна отгонять других животных с взлетной полосы.

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