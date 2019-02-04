Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Индейку-воровку поймали в США

Происшествия

Стражи порядка отреагировали на сигнал о проникновении в жилище

Сакраменто, США, 4 февраля 2019, 05:11 — REGNUM  Дикая индейка проникла в жилой дом в американском городе Элк-Гров (штат Калифорния). Полиция получила сообщение о краже со взломом, сообщает UPI.

Стражи порядка отреагировали на сигнал о проникновении в жилище и приехали на место. В доме было разбито окно на втором этаже, а внутри разгуливала птица.

Полицейские пошутили, что попытались пообщаться с подозреваемым, но тот «отвечал лишь на птичьем языке». Индейку поймали и выпустили на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Висконсин индейка преследовала ребенка на дороге, пока один из водителей не остановился и не посадил мальчика в машину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Висконсине индейка преследовала напуганного ребенка

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