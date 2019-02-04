В центре Москвы в горящем доме рухнули перекрытия

Москва, , 03:34 — REGNUM Крупный пожар на Никитской улице в Москве привел к обрушению перекрытий в многоэтажном историческом здании. Об этом 4 января сообщает РЕН ТВ.

Пламя охватило 2 тыс. кв метров — три этажа здания, построенного в 1912 году. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

Известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате пожара. Из здания эвакуировали 17 человек, двое из которых — дети.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании на Никитском бульваре, 12 возник в начале суток 4 февраля. Для спасения людей применялись защитные капюшоны.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы из горящего дома спасли шесть человек