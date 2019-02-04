В центре Москвы в горящем доме рухнули перекрытия

Москва, 4 февраля 2019, 03:34 — REGNUM Крупный пожар на Никитской улице в Москве привел к обрушению перекрытий в многоэтажном историческом здании. Об этом 4 января сообщает РЕН ТВ.
Пламя охватило 2 тыс. кв метров — три этажа здания, построенного в 1912 году. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.
Известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате пожара. Из здания эвакуировали 17 человек, двое из которых — дети.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании на Никитском бульваре, 12 возник в начале суток 4 февраля. Для спасения людей применялись защитные капюшоны.
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