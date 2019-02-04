В центре Москвы из горящего дома спасли шесть человек

Москва, , 03:27 — REGNUM В Москве произошел пожар на Никитском бульваре. Из горящего дома спасены шесть человек, сообщает 4 февраля пресс-центр столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 00:55 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что в здании на Никитском бульваре, 12 горит квартира на пятом этаже.

Для спасения людей применялись защитные капюшоны «Феникс». Двум спасенным потребовался медицинский осмотр.

В МЧС также сообщили о наличии пострадавших, число их не уточняется. Площадь пожара составляет 200 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Москве на улице Поречная произошел пожар в квартире жилого дома. Пострадал один человек.

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