Найден пропавший самолет с футболистом Эмилиано Салой

Лондон, , 02:04 — REGNUM Легкомоторный самолет, который перевозил аргентинского футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салу и исчез над Ла-Маншем, обнаружен на дне пролива. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Самолет на дне Ла-Манша обнаружило поисковое судно. Об этом проинформировали родственников погибшего спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, одномоторный самолет Piper Malibu вылетел из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф 21 января и через некоторое время пропал с радаров. На борту находились Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Во время полета футболист признавался, что ему страшно, так как самолет «будто сейчас развалится».

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