После ДТП под Калугой задержан владелец автобуса

Ярцево, Смоленская область, , 01:04 — REGNUM Задержан владелец перевернувшегося под Калугой автобуса — индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следствием установлен и задержан собственник автотранспортного средства», — отметила Петренко.

По данным следствия, автобус, в котором находились 16 взрослых и 31 ребенок, выехал из Ярцево в Калугу утром 3 февраля. В Бабынинском районе Калужской области произошло ДТП с опрокидыванием транспортного средства.

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В результате аварии погибли четыре взрослых женщины и три девочки в возрасте семи и восьми лет. Всех их опознали родственники. Еще 33 человека, в том числе 27 детей, госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой гибель людей (статья 238 УК РФ). Расследование продолжается, в частности, устанавливается техническое состояние автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в автобусе находился детский танцевальный коллектив из Смоленской области. Дети вместе с сопровождающими ехали на конкурс в Калужскую областную филармонию. Водитель транспортного средства задержан.

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