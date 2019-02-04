Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Будапешт, , 00:44 — REGNUM Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву. Сообщение об этом опубликовано на сайте столичного аэропорта «Шереметьево».

В столицу Венгрии был направлен рейс «Аэрофлота» SU 2097/JU 8136. Лайнер поднялся в воздух в Белграде в 3 февраля в 20:53 по местному времени, прибытие в Москву ожидалось в 23:35.

Причиной экстренной посадки Airbus А319 стал резкий запах дыма, передает «Пятый канал». На борту находились российские туристы. Пострадавших при вынужденной посадке не было. За пассажирами был отправлен резервный борт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля два самолета, следовавших из Новосибирска и Хабаровска, не смогли приземлиться в Магадане из-за сильного ветра и были отправлены на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

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