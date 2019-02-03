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Пожар произошел в квартире жилого дома в Москве

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Пожар произошел в квартире жилого дома в Москве
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Москва, 3 февраля 2019, 23:48 — REGNUM  На юго-востоке Москвы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

ЧП произошло в воскресенье, 3 февраля, на улице Поречная, 13к1. По предварительным данным, в результате возгорания пострадал один человек.

«На пятом этаже произошёл пожар в квартире, — говорится в сообщении. — Принятыми мерами в 21:05 мск пожар был ликвидирован».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Отметим, что «Агентство Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на юго-востоке российской столицы в результате пожара погиб один человек.

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Пожары в жилых домах
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