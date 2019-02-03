Трое провалившихся под лёд мужчин были спасены в Ростовской области

Сальский район, Ростовская область, , 19:46 — REGNUM Трое мужчин были спасены сотрудниками МЧС в Сальском районе Ростовской области. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что трое мужчин 1982, 1981 и 1995 годов рождения провалились под лёд в Сальском районе на Весёловском водохранилище, расположенном вблизи от посёлка Степной Курган.

Сотрудники МЧС спасли мужчин из воды, подобравшись к ним по льду с верёвкой. Спасённые были переданы подоспевшей на место происшествия бригаде медицинских работников.

В данное время жизням спасённых ничего не угрожает.

Стоит отметить, что на водоёмах Ростовской области дежурят около 800 спасателей. Кроме того, сотрудниками МЧС регулярно проводятся практические инструктажи для населения по основным правилам безопасности во время нахождения на водоёме.

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