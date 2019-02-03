В результате пожара в жилом доме в Ростовской области погиб один человек

Новошахтинск, Ростовская область, , 19:19 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в одноэтажном частном жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Власть Советов в городе Новошахтинске Ростовской области поступило в ГУ МЧС 2 февраля в 22:42 мск. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Для тушения пожара привлекались 8 человек личного состава и две единицы техники. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут. Немотря на оперативную ликвидацию возгорания, не удалось избежать жертв.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего. Личность погибшего устанавливается. Начато расследование причин и обстоятельств, приведших к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате пожара в частном жилом доме в Калужской области. Следствием рассматриваются сразу несколько версий произошедшего, конкретная причина гибели людей будет названа после проведения необходимых следственных мероприятий.

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