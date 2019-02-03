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В Ростове-на-Дону мужчина получил огнестрельное ранение

Происшествия

Ранивший мужчину злоумышленник разыскивается

Ростов-на-Дону, 3 февраля 2019, 19:03 — REGNUM  Злоумышленник, ранивший мужчину из огнестрельного оружия в Ростове-на-Дону, разыскивается сотрудниками ГУ МВД РФ по Ростовской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошёл около 16:30 мск на улице Соколова в центре Ростова-на-Дону. В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами. Один из участников конфликта совершил выстрел из огнестрельного оружия в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Потерпевший был госпитализирован с ранением в голову. Состояние пострадавшего оценено медиками как тяжёлое.

Полиция предприняла комплекс мер по установлению личности и задержанию злоумышленника.

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