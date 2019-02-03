Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Чувашии

Чебоксары, , 18:22 — REGNUM Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились десять человек, опрокинулся на левый бок на автодороге под Чебоксарами в Чувашии. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло около 10:40 по местному времени на 52-м километре автотрассы Чебоксары-Сурское в Красноармейском районе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Луидор», принадлежащего частной автотранспортной компании, не справился с управлением и допустил опрокидывание автотранспортного средства на левый бок.

Сообщается, что никто из пассажиров микроавтобуса серьёзно не пострадал. Детей среди пассажиров не было. Позднее в медучреждение за помощью обратилась одна пассажирка.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Медицинское освидетельствование прошёл водитель микроавтобуса, состояние алкогольного опьянения установлено не было.

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