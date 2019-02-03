Потушен пожар на складах со стройматериалами в Киеве

Киев, , 17:21 — REGNUM Масштабный пожар на территории складских помещений на улице Красноткацкой, 69, в Деснянском районе в Киеве ликвидирован. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Крупный пожар на складах со стройматериалами был ликвидирован спустя 27 часов после возгорания. Площадь возгорания на пике составила 10,5 тысяч кв. метров.

К тушению пожара были привлечены 137 человек личного состава и 35 единиц техники. Борьба с огнём осложнялась сразу несколькими факторами. В частности, распространению огня способствовало наличие на складах горючих материалов и отсутствие противопожарных перегородок.

Кроме того, на складах полностью отсутствовала система наружного противопожарного водоснабжения. Для обеспечения водой автоцистерн пожарным пришлось проложить магистральные линии, при этом давление в пожарных гидрантах всё равно было недостаточным и спасателям пришлось обеспечить дополнительный подвоз воды для более эффективной ликвидации возгорания.

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в Киеве на площади 2000 кв. метров. Пожар возник в 12:52 мск 2 февраля на складах со стройматериалами.

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