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Жертвами ДТП в Оренбургской области стали два человека

Происшествия

Пострадал один ребёнок

Жертвами ДТП в Оренбургской области стали два человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Оренбург, 3 февраля 2019, 16:42 — REGNUM  Два человека погибли, пострадал один ребёнок в результате ДТП в Оренбургской области. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Сообщается, что авария произошла около 13:00 мск на 20-м километре автодороги Оренбург — Илек, возле села Нижняя Павловка. Здесь произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и Mercedes Gelandewagen.

По предварительной информации, легковой автомобиль ВАЗ-2110 не уступил дорогу на перекрёстке при выезде на трассу с второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП погибли на месте водитель и пассажир ВАЗа, ещё один пассажир, несовершеннолетний ребёнок, получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Саратове, где в результате столкновения пассажирского микроавтобуса со снегоуборочной машиной пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Маршрутка в Саратове столкнулась со снегоуборочной машиной

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Дорожно-транспортные происшествия
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