Угрозы жизни пострадавшим в ДТП под Калугой нет — медики

Калуга, , 16:18 — REGNUM 24 пострадавших в ДТП с автобусом 3 февраля на 129 км автодороги Вязьма — Калуга госпитализированы в центральную районную больницу калужского города Юхнов, а также в детскую и областную больницы Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации медиков, в детскую областную больницу поступили 12 человек в возрасте от семи до 12 лет. Здесь была создана специальная бригада, куда вошли хирурги, анестезиологи, два дополнительных травматолога и нейрохирург. Самые тяжелые травмы — у девочки 11 лет, у которой медики зафиксировали перелом таза и перелом ключицы. У остальных пострадавших детей травмы меньшей тяжести. Им продлят обследования, в том числе и томографию. Главное — у детей нет угрозы для жизни. Детей доставили в медучреждение замёрзшими и поэтому их сразу напоили сладким горячим чаем Дети уже успокоились и связались по телефону с родственниками.

Несколько пострадавших находятся в районной больнице города Юхнова. Их состояние стабильное. В основном у пострадавших сильные ссадины, есть и переломы. Дети также созвонились со своими родителями. В калужскую областную клиническую больницу с места аварии доставлено пять женщин в состоянии средней тяжести — с переломы лопатки, кистей и ключиц. Есть ушибы грудной клетки. Женщин поместили в торакальное отделение и в травматологию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой принять все необходимые меры для оказания им медицинской помощи пострадавшим в ДТП под Калугой. В аварии пострадали 24 человека. Семеро погибли: четыре ребенка и трое взрослых.

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