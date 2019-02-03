Брянск, , 16:02 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам, задержали в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ЧП произошло в субботу, 2 февраля, в населённом пункте Белые Берега.

По данным ведомства, вооруженный злоумышленник несколько раз выстрелил в строну жилых домов, после чего скрылся в неизвестном направлении. Мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, по горячим следам задержал экипаж группы вневедомственной охраны.

Отмечается, что в доме 51-летнего задержанного, который был передан сотрудникам УМВД по Брянской области для дальнейшего разбирательства, обнаружены 2 единицы незарегистрированного охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и патроны.

По данному факту проводится проверка.

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