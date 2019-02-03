В Твери обрушилась кровля исторического здания: СКР начал проверку

Тверь, , 15:50 — REGNUM В Твери обрушилась кровля у дома №48 во Дворе Пролетарки. Об этом сообщила 3 февраля пресс-служба СКР, которая начала проверку по данному факту. Установлено, что дом был ранее признан аварийным, его расселили, однако непосредственно к этому зданию примыкает дом №47, в котором до сих пор есть жители — всего около 250 человек.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Дом известен тем, что здесь свое детство провел исполнитель шансона Михаил Круг. Дом был признан аварийным еще в 2005 году, он был расселен. В 2018 года в этом доме произошел пожар, а еще раньше обрушились перекрытия.

В мэрии Твери сообщили, что обрушение кровли произошло 31 января, никто не пострадал.

«Дом входит в состав историко-архитектурного комплекса общественных промышленных и хозяйственных зданий «Морозовские казармы». Ситуация на контроле, на место выезжали специалисты, сейчас разрабатывается дорожная карта дальнейших действий, направленных на расселение жителей Морозовского городка и перспектив сохранения и использования зданий», — говорится в сообщении администрации Твери.