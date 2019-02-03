Концертный директор Децла: он точно умер не из-за наркотиков

Ижевск, , 15:49 — REGNUM Концертный директор рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Павел Беленец опроверг версию о причине смерти музыканта из-за передозировки наркотиков. По его словам, музыкант уже несколько лет придерживается здорового образа жизни, что отражается в его недавних композициях.

Беленец уточнил, что в новых треках Толмацкий регулярно напоминает про вред наркотиков, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». Также Беленец рассказал о подробностях произошедшего в Ижевске.

«Это произошло в гримерке. В районе часа ночи Кириллу стало плохо. Он сел в кресло, потерял сознание, и к приезду медиков уже было поздно», — констатировал Беленец. Причем он добавил, что Кирилл Толмацкий никогда не жаловался на здоровье, и накануне также хорошо себя чувствовал. Ухудшение состояния музыканта произошло мгновенно.

В последнем разговоре с концертным директором Децл говорил, что хорошо доехал из Перми, после концерта поужинал, все было нормально.

Сейчас Беленец и родственники музыканта ожидают результатов вскрытия, которое проходит в Ижевске. После этого тело Кирилла Толмацкого родственники заберут в Москву.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщало о смерти рэпера Кирилла Толмацкого (35 лет), более известного под творческим псевдонимом Децл. Это произошло в ночь со 2 на 3 февраля после вечеринки в ижевском кафе Posh Lounge. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца.

По факту смерти музыканта следственное управление СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.

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