Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП под Калугой

Калуга, , 15:37 — REGNUM Обеспечить оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Калужской области поручил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 3 февраля министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, сообщила пресс-служба правительства России.

Медведев выслушал доклад главы Минздрава о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил принять все необходимые меры для оказания им медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший из Смоленской области в Калугу, в котором находилось в общей сложности более 40 человек, в том числе 31 ребенок, перевернулся на трассе в Калужской области 3 февраля. Погибли семь человек, в том числе четверо детей, известно о 22 пострадавших. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

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